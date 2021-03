Assembramento nel pub a Battipaglia: chiuso il locale, multati 22 clienti

Maxi assembramento in un pub a Battipaglia. Le forze dell'ordine hanno sorpreso, in un pub, 22 persone che avevano acquistato bevande alcoliche in bottiglia oltre l'orario consentito. Il titolare dell'esercizio commerciale fuorilegge è stato sanzionato e le multe sono scattate anche per i ventidue clienti che non hanno rispettato le norme anti Covid-19. Emesso anche il provvedimento di chiusura per cinque giorni del pub.

