«Nulla risulta dimostrato circa l'assenza del servizio dei prevenuti negli archi temporali precisati dall'accusa»: così il giudice del tribunale monocratico di Nocera Inferiore ha assolto nel merito V.R. , dipendente del comune di Scafati, finito sotto accusa per l'indagine sui furbetti del cartellino, conclusa dalla Procura di Nocera Inferiore, tra gennaio e marzo del 2016. La vicenda giudiziaria contestava all'imputato, «in un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri consistiti nel marcare il badeg-cartellino marcatempo dei dipendenti A.C. e A.S. in orari regolamentari, ma poi allontanatisi arbitrariamente dal luogo di lavoro». In questo caso, l'imputato era accusato quale esecutore delle truffe, per aver «indotto in errore i funzionari addetti dell'ente comunale sulla loro effettiva presenza in ufficio, ai fini della quantificazione dello stipendio delle altre indennità accessorie, procurando a costoro l'ingiusto profitto della retribuzione del periodo in cui si erano arbitrariamente assentati, procurandogli l'ingiusto profitto della retribuzione del periodo in cui si erano arbitrariamente assentati, con pari danno per l'Ente».

Dagli accertamenti svolti e contestati dall'accusa, come il lavoro della polizia giudiziaria tra video e ricostruzioni al Comune, aveva individuato quattro diverse circostanze in cui i due dipendenti collegati a V.R. avevano commesso assenze tra marzo, aprile e gennaio, con intervalli di tempo di assenza quantificati nell'ordine di minuti, a volte di trenta. Ancora, secondo la contestata accusa di truffa ai danni dello Stato mediante il marcatempo adoperato, l'esecutore finito sotto processo aveva fatto dei favori, in sostanza, ai due colleghi. Sentiti in udienza, i due hanno però dichiarato che negli orari indicati erano insieme in ufficio, impegnati nell'espletamento «di delicate ed indifferibili attività istituzionali, e di aver chiesto all'incolpato di marcare le uscite ed i rientri al solo scopo di riservarsi la possibilità di fare richiesta dei buoni pasto nei giorni corrispondenti». Sulle assenze dei due, però, non è stata trovata alcuna prova. Solo gli accertamenti della Guardia di Finanza che riferivano dell'uso, evidente dai video raccolti, del badge dei due parte di V.R., negli archi di tempo individuati. L'imputato è stato alla fine assolto dai reati contestati.

