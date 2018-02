Martedì 27 Febbraio 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 06:35

NOCERA INFERIORE - Era finito sotto processo, con tanto di richiesta di rinvio a giudizio per truffa, Giovanni Cavallaro, bibliotecario 65enne e dipendente del Comune. Per la Procura di Nocera Inferiore aveva marcato con il proprio badge, durante l’orario di ufficio, attestando la sua presenza per poi invece trovarsi fisicamente altrove. Fatti registrati tra il 21 aprile e il 5 maggio 2016.Davanti al Gup è stato prosciolto perché il fatto non sussiste. In sostanza, il dipendente ha dimostrato che anche se non era in ufficio, stava lavorando per l’ente comunale. «L’imputato - si legge nella sentenza del giudice Luigi Levita - ha provato documentalmente la sua peculiare mansione di addetto alla biblioteca che rendeva necessario uno spostamento da una sede all’altra degli uffici comunali. Spostamenti autorizzati che rendono sufficiente a destituire di fondamento l’accusa sul punto. Quanto alle residue contestazioni connesse a brevissimi allontanamenti, con condotte di incombenze private che sono durate pochissimi istanti, non hanno turbato la regolarità del servizio né hanno arrecato nocumento all’Amministrazione».