Terremoto nella maggioranza che sostiene il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli. Ieri hanno presentato le dimissioni tre assessori. Si tratta di Ciro Calabrese con delega all'ambiente, Giusy D'Antuono e Maria Immacolata D'Aniello rispettivamente con delega alle politiche scolastiche ed al patrimonio. Da ricordare che a dicembre a lasciare la compagine è stato Antonio Mainardi poi rientrato a gennaio ed ancor prima Pasquale Russo anch'egli tornato sui propri passi.

APPROFONDIMENTI Angri, vince 15mila euro con le scommesse sportive e non li dichiara: perde il Reddito di cittadinanza e viene condannata Angri, scontri nel post partita con il Matera: arrestato il 21enne che aggredì i carabinieri Movida fracassona, i cittadini denunciano il Comune di Angri

Di certo il clima appare teso anche per i risultati non brillanti sin qui prodotti. A dover nuovamente svolgere un ruolo di mediatore con i gruppi consiliari, al fine di portare a termine il mandato salvando il salvabile, dovrà essere il primo cittadino. Non è ancora chiaro se ci sarà un rimpasto con la sostituzione dei dimissionari, oppure se gli stessi saranno richiamati ma con incarichi di natura diversa. A doversi pronunciare anche i gruppi consiliari delle civiche Noi con Cosimo e Cosimo Ferraioli Sindaco a cui gli assessori appartengono.

Indiscrezioni raccontano di incontri e riunioni tenutesi con Ferraioli proprio per sottolineare stanchezza e difficoltà operative. Non sono note le motivazioni che hanno indotto i tre ad abbandonare la squadra di governo, senza dubbio appaiono poco distesi i rapporti tra la parte politica ed il comparto amministrativo dell'ente. Un aspetto già sottolineato proprio dal vicesindaco Mainardi all'atto delle dimissioni di due mesi fa. Certo questo ulteriore scossone potrebbe disegnare nuovi scenari e l'ingresso in maggioranza di chi oggi siede tra i banchi dell'opposizione con l'obiettivo di garantire a Ferraioli il sereno cammino per l'ultimo anno di sindacatura.

Tutto è ancora da definire e senza dubbio il lavoro silenzioso di rifinitura degli equilibri è già in essere. I dimissionari Calabrese, D'Antuono e D'Aniello attendono atti formali da parte del sindaco che a sua volta ha necessità di interloquire con i gruppi consiliari.