Assicura lo scooter a prezzi vantaggiosi ma era una truffa: falso agente a processo

Soldi per assicurare scooter e auto, a prezzi convenienti, ma con l'inganno. Dopo aver intascato il denaro, infatti, faceva perdere le sue tracce. Questo sarebbe stato il modus operandi di un 43enne di Nocera Inferiore, che si sarebbe spacciato per falso agente assicurativo, guadagnandosi il rinvio a giudizio. L'imputato è accusato di appropriazione indebita, truffa e falso.

Le indagini furono avviate lo scorso anno dopo una denuncia sporta da un cittadino che in pieno lockdown, dovendo assicurare la sua moto, fu attirato da un prezzo piuttosto conveniente di una polizza Rca pubblicizzata attraverso la rete. In ragione di ciò, chiese un preventivo. Poi, in un secondo momento, pagò circa 370 euro, attraverso bonifico bancario. Una volta ricevuta la documentazione via mail, attraverso un'applicazione dello smartphone, la vittima scoprì che la moto non risultava assicurata.

A quel punto si rivolse via telefono all'agente assicurativo che, adducendo ad un mancato aggiornamento dell'app utilizzata, lo rassicurò sulla copertura del mezzo. Dopo aver atteso qualche giorno, la vittima tentò di ricontattare l'assicuratore, che si era però reso irreperibile pur avendo dato alcuni dei suoi contatti. L'uomo capì di essere stato ingannato e si rivolse ai carabinieri, per una denuncia. Il 43enne nocerino fu poi individuato e denunciato a piede libero. Per lui ci sarà il dibattimento.