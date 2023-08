È entrata nell’ufficio del Piano di zona, a Cava de' Tirreni, e dopo aver inveito contro l’assistente sociale l’ha presa a pugni in faccia. Poi si è allontanata, urlando: «Non mi fanno vedere mia figlia». Una brutale aggressione si è consumata ieri mattina poco dopo le 9.40 a palazzo di città dove una donna, residente a Nocera Superiore, già nota per fatti analoghi, ha colpito al volto una funzionaria. L’assistente sociale è stata soccorsa dal 118 e accompagnata in ospedale.

APPROFONDIMENTI Pagani, la latitanza blindata di Confessore: ora è caccia ai protettori Emergenza incendi a Cava de' Tirreni, due vasti roghi in 24 ore: «Volontari al lavoro» Pochi medici all'ospedale di Cava de' Tirreni, chirurgia a rischio

Secondo un primo bollettino medico la donna avrebbe riportato un ematoma ed escoriazioni allo zigomo, mentre la tac avrebbe scongiurato altre complicanze. La donna, responsabile dell’aggressione, è stata identificata ma poiché non è stata colta in fragranza di reato, è stata denunciata a piede libero. Sul posto oltre agli agenti della polizia municipale, diretti dal comandante Stefano Cicalese, la Polizia che sta seguendo il caso. L’episodio di ieri mattina ha suscitato indignazione tornando a mettere in luce diversi problemi. «Questo episodio è molto grave - afferma il sindaco Vincenzo Servalli - è l’ennesima testimonianza del ruolo di frontiera che svolgono i Comuni, lasciati dalle istituzioni centrali senza gli strumenti necessari per fronteggiare le difficoltà sociali crescenti, aggressioni ed intimidazioni. Auguro al nostro funzionario una pronta guarigione». Solidarietà anche da parte dell’assessore Annetta Altobello, di Fratelli d’Italia e Sinistra Italiana. Sulla questione è intervenuto anche il consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali della Campania presieduto da Gilda Panico: «Si tratta di un fenomeno che bisogna contrastare con tutti gli strumenti a disposizione, affrontandolo in modo organico, sistematico e strutturato, insistendo sul coinvolgimento e sulla sensibilizzazione di tutti gli attori coinvolti». Ma a tenere banco sono le carenze dell’ente.

Prima fra tutti la questione sicurezza, complici la carenza di organico e fondi, visto che a palazzo di città non c’è più il drappello della polizia municipale. E poi i servizi sociali con l’organico è ridotto all’osso. «Al Comune di Cava de’ Tirreni la carenza di assistenti sociali è notevole - spiegano in una nota Alfonso Rianna, segretario provinciale enti locali e Antonio Capezzuto, segretario generale Fp Cgil Salerno - sono presenti sei assistenti sociali con contratto part time e hanno in carico utenti e procedure relative a 14 Comuni, cercando di far fronte anche all’esigenza del servizio sociale professionale di Cava. Quanto accaduto é inaccettabile e chiediamo subito che i lavoratori vengano messi in sicurezza. Augurando alla lavoratrice una pronta guarigione e manifestando tutta la solidarietà della Fp Cgil, chiediamo un intervento deciso da parte del Sindaco Servalli, nonché la convocazione di un incontro urgente».

Intanto il dirigente del III settore, Romeo Nesi, responsabile dell’Ufficio dei Servizi sociali e coordinatore del Piano di Zona Ambito S2, ha disposto che «l’accesso agli Uffici dei Servizi sociali e del Piano di Zona avverrà esclusivamente su appuntamento e comunque previa verifica degli uscieri con il personale preposto ai colloqui con il pubblico».