Assistenti sociali, incontro a Sapri sull'attuazione del Pnrr

Il Consiglio dell'Ordine assistenti sociali della Campania (CROAS), presieduto da Gilda Panico, incontra i territori e organizza una serie di incontri formativi sul tema «L’attuazione del PNRR in Campania tra prospettive, opinioni e futuri progetti da condividere per la valorizzazione del Servizio Sociale Professionale»: si parte da Sapri sabato 13 novembre, per proseguire a Pagani (27 novembre), Vairano Patenora (29 novembre), Castelvolturno (2 dicembre).

L'evento di Sapri, a cui parteciperà anche il sindaco Antonio Gentile, sarà aperto da Massimo Corrado, vicepresidente CROAS Campania. I relatori saranno Gilda Panico, presidente CROAS Campania, Gaetano Barra, tesoriere CROAS Campania, Alessio Ruggiero, consigliere segretario CROAS Campania, Maria Gabriella Iermano, consigliere CROAS Campania, e Paolo Manfredi, consigliere CROAS Campania. L'evento prevede l'attribuzione di 3 crediti formativi e un credito deontologico.