L'AstraZeneca ritirato a tanti prof salernitani: è psicosi, via ai controlli

È psicosi tra i docenti salernitani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca proveniente dal lotto Abv 2856 posto sotto sequestro dall'Aifa. Le fiale di siero, poi bloccato, sono state utilizzate sia nell'Agro che a Salerno e nell'area sud della provincia, coprendo un numero considerevole tra i 12mila utenti del personale scolastico vaccinato finora. Ieri, prima della segnalazione, era in fase di somministrazione a Vallo della Lucania. Al momento, si stanno utilizzando altri lotti. Asl e Regione, intanto, rassicurano che nessuna reazione avversa è stata registrata finora. Chiunque abbia ricevuto dosi dal lotto sospetto sarà contattato e sottoposto a sorveglianza medica. Sono 100mila, complessivamente, i vaccinati finora in provincia, quasi il 10 per cento della popolazione.

LEGGI ANCHE Napoli, via murales e altarini della camorra: ora tocca alla statua del boss Sibillo

È bastato poco, una semplice foto di ricevuta col numero di lotto incriminato, postata da qualcuno a cui era stato somministrato, a scatenare il panico tra il personale scolastico salernitano nel pomeriggio di ieri. Immediato il tam tam di chiamate, di messaggi whatsapp, di contatti col medico di base, di cure preventive consigliate e di catene di preghiere, che dall'Agro è arrivato fino in Cilento passando ovviamente per il capoluogo. Tutti a cercare la propria ricevuta per controllare a quale lotto appartenesse il siero inoculato. E sono tanti i docenti salernitani, ma non solo, a cui è stata somministrata la prima dose da quella partita. Anche perché sono diversi i giorni che viene utilizzato ed è giunto in quasi tutte le aree della provincia. Di certo, è stato usato al centro vaccinale di Corbara, così come a Salerno città e nel Cilento. Proprio qui, ieri, era in fase di inoculazione a Vallo della Lucania. «L'utilizzo del vaccino appartenente al lotto vietato è stato immediatamente sospeso, e si sta procedendo impiegando altri lotti - chiarisce l'Asl - Ad oggi non si sono registrate reazioni avverse nella popolazione. Pertanto, considerando che tali reazioni si manifestano immediatamente dopo l'inoculazione, si ritiene opportuno fornire alla popolazione le più ampie rassicurazioni». Anche la Regione, dal canto suo, avvisa che si stanno rintracciando le persone a cui è stato somministrato il lotto incriminato, per conoscere le condizioni di salute e le reazioni che hanno avuto. «Dai primi riscontri che stanno arrivando - spiega una fonte dell'Unità di Crisi - sembrerebbe che non ci sia quasi nessun caso di reazione avversa, se non di lieve entità, ma è chiaro che siamo all'inizio. Su tutte le persone che sono state vaccinate con dosi del lotto sospetto verrà avviata una sorveglianza medica. La somministrazione delle dosi rimanenti del lotto resta sospesa».



L'Asl ad oggi ha somministrato alla popolazione oltre 75mila dosi di vaccino, di cui 20mila agli ultra 80enni e circa 12mila al personale scolastico. Se si calcolano gli oltre 20mila vaccini somministrati dal Ruggi, si arriva a contare oltre 100mila vaccinati, vale a dire il 10 per cento della popolazione dell'intera provincia. Per fare ciò, su tutto il territorio della provincia, sono stati attivati più di 80 punti vaccinali. «Per chiarire i motivi di quelli che possono essere percepiti come fasi di stallo - spiega l'Asl - giova ricordare che i vaccini usati hanno bisogno di una seconda somministrazione, per cui è necessario tener conto della necessità di avere dosi disponibili per poter fare la cosiddetta dose di richiamo. Inoltre, in funzione delle diverse modalità di conservazione e fruizione, sono state create due distinte filiere per le due tipologie di vaccini: gli operatori sanitari e gli ultraottantenni, vaccinati nelle strutture ospedaliere con Pfizer e Moderna vaccino a m-RNA; il personale scolastico, universitario e le forze dell'ordine nelle scuole e in altre postazioni con AstraZeneca a vettore virale. Si sta lavorando, inoltre, per poter iniziare nel breve termine la vaccinazione alle categorie dei pazienti fragili, affetti da patologie gravi, con vaccino Pfizer e Moderna». Sarà sottoscritto la prossima settimana, infine, l'accordo con i medici di base per la somministrazione del vaccino nel loro studio, presso il domicilio del paziente o nei centri vaccinali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA