Atena Lucana, la mostra Megalitica per valorizzare la tradizione locale

Quando l’arte e la cultura diventano elementi concettuali per l’elaborazione sistemica di un progetto alto di valorizzazione della tradizione locale, dove storia e pensiero diventano memoria di una coscienza civile e sociale. Atena Lucana, dal 10 settembre (inaugurazione ore 17) e fino al primo ottobre, ospita nella suggestiva cornice dell’edificio della Schifa_Lab la mostra dal titolo “Megalitica”. In esposizione duecento opere nate nel contesto della residenza artistica realizzata in collaborazione con l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino.

I lavori - fotografie, video proiezioni, disegni e installazioni - esposti indagano la cultura materiale del paese attuando allo stesso tempo un’azione di censimento e valorizzazione del patrimonio culturale locale: i corredi di famiglia, gli ex voto, i miti e le leggende locali. Una parata di maschere e lunghi tessuti, creati dagli artisti in residenza con la fondamentale collaborazione dei bambini e delle donne del paese inaugurano l’evento, con il supporto di una banda musicale. Segue (ore 21) nel programma della manifestazione, curata ed ideata dall’amministrazione comunale di Atena Lucana, l’appuntamento “I Piatti poveri”, organizzato dal Comitato feste e dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore, in cui sempre tra le vie del centro storico si possono degustare i piatti tipici della tradizione gastronomica locale.