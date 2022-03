Paestum tappa per la prima edizione del Trofeo Magna Grecia

Le porte dei siti archeologici del Sud Italia si aprono agli atleti di triathlon per la prima edizione del Trofeo Magna Grecia, il circuito di gare che si tiene nei luoghi di maggiore prestigio storico-artistico-culturale della storia della Magna Grecia nel Sud Italia. Il Parco archeologico di Paestum sarà lo scenario, domenica 13 marzo 2022, della prima tappa del circuito: l’Athena Duathlon Sprint.

Sabato 12 marzo alle 15.00 nella Sala Erica in Piazza Santini a Capaccio Paestum, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto, con l’introduzione di Luca Lanzara, presidente Asd Aurora Triathlon e i saluti di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum. La splendida location che ospiterà la gara sarà illustrata dalla Dott.ssa Marianna Mastrangelo con un richiamo storico al mito di Athena. L’incontro si chiuderà con la presentazione del Trofeo Magna Grecia a cura di Nicola Intini, responsabile sviluppo Fitri Centro Sud - Trofeo Triathlon Magna Grecia.

Lo scopo del progetto è di dare visibilità ad eventi formativi, percorsi storici, culturali, enogastronomici rivolti a giovani ed adulti, legati ai luoghi della colonizzazione greca nel meridione. Luca Lanzara Presidente Aurora Triathlon, l’associazione sportiva che organizza la prima giornata del trofeo, dichiara: «Per la prima volta il territorio di Paestum e l’area archeologica vedono una gara di triathlon ed in questo caso specifico un duathlon, svolto all’interno del Parco archeologico con atleti provenienti da tutta Italia e da quasi tutte le regioni per ammirare le bellezze del territorio. La gara è aperta a tutti coloro i quali sono tesserati per il triathlon e prevede la partecipazione sia da parte dei master che dei bambini. E’ una gara che ha lo scopo di favorire il turismo sportivo, ricreativo e culturale e siamo fieri di poterli ospitare per mostrare loro le meraviglie della nostra terra».