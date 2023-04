Atrani prepara la festa scudetto. Tifosi all'opera nella notte per addobbare vicoli e piazza

Hanno lavorato tutta la notte per imbandierare l'intero borgo della Costiera Amalfitana con i colori del Napoli. Ad Atrani i tifosi non hanno perso tempo e dopo la vittoria degli azzurri a Torino sentono più vicino l'atteso traguardo del terzo scudetto. E così questa notte si sono messi all'opera per ostentare nel giorno della festa della Liberazione la loro fede calcistica. Hanno srotolato nastri biancoazzurri da un lato all'altro della piazza ma anche dalla strada fino al piazzale del parcheggio. La chicca invece le tante bandierine collocate a zigzag tra i caratteristici vicoletti del piccolo borgo marinaro. Una sopresa questa mattina il paese imbandierato per cittadini e turisti che già affolano la piccola Atrani.

La festa azzurra per il terzo scudetto del Napoli è dunque iniziata anche in Costiera Amalfita dove già da alcune settimane sono comparse bandiere e striscioni ma anche nastri srotolati da un capo all'altro dei palazzi. Come a Ravello dove il Club Napoli "Modesto Ferlaino" ha dato il via ai festeggiamenti già da tempo.