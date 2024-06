Atrani, tre nati in un giorno solo: record per il paese più piccolo d’Italia

Record di nascite per il paese più piccolo d’Italia. Accade ad Atrani dove nel registro dell’anagrafe sono stati iscritti in un giorno solo tre nuovi nati. L’evento eccezionale per il borgo della Costiera Amalfitana che conta poco più di 800 abitanti si è verificato lunedì 3 giugno, quando in tre famiglie del paese si è affacciata a più riprese la cicogna.

Due femminucce e un maschietto (Noemi, Celine e Biagio) hanno così portato nuova linfa nel borgo marinaro dove le campane della collegiata di Santa Maria Maddalena hanno suonato a festa per ben tre volte nell’arco di una giornata dal parroco don Cristian Ruocco rispettando così una tradizione con cui si intende trasmettere all’intero abitato la lieta novella.

I bimbi, tutti nati al di fuori del territorio comunale (le ultime nascite in Costiera si sono registrate negli ultimi due anni a Ravello e Tramonti), presto giungeranno nel paesino confinante con Amalfi dove saranno accolti dall’affetto dell’intera popolazione che ha festeggiato l’evento record d’inizio settimana.