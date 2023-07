Atrani, turisti si lanciano in mare dagli scogli e il comune vieta i tuffi: multe di 50 euro

Tuffi vietati dagli scogli. Accade ad Atrani dove il Comune si è visto costretto ad apporre un divieto lungo la ringhiera che delimita la rotabile di accesso al borgo. E questo a causa dell'abitudine di alcuni turisti stranieri in vacanza sulla Costiera Amalfitana.

Ingnari dei pericoli i giovani hanno scavalcato la ringhiera e dallo sperone di roccia a ridosso del tornante si sono tuffati in mare. Un pericolo di cui tanti non tengono conto e non solo per l'altezza considerevole superiore ai dieci metri ma soprattutto perché specchio d'acqua è adibito al movimento barche tra cui i traghetti del servizio intercostiera grazie al pontile di attracco realizzato recentemente.

E così oltre al divieto affisso lungo la ringhiera è stata anche stabilita l'ammenda pecuniaria che verrà comminata ai contravventori. Chiunque verrà sorpreso dagli agenti della polizia municipale a violare il divieto dovrà pagare una multa 50 euro che equivale al doppio della sanzione minima.