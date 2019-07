Martedì 2 Luglio 2019, 22:07

NOCERA INFERIORE. Una nuova aggressione si è registrata al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore, "Umberto I", nel pomeriggio di oggi. Un paziente, probabilmente stufo di attendere per poter accedere all'interno per fare visita ad un paziente - stando a testimoni - avrebbe aggredito prima un medico e poi una guardia giurata, intervenuta per riportare la calma. A difesa del medico, sono intervenuti anche alcuni infermieri, che hanno poi contestualmente informato i carabinieri del reparto territoriale, segnalando l'accaduto. Questo, anche in ragione delle ferite, anche se leggere, riportate dalla guardia giurata, che è stata la prima a provare a far desistere l'uomo dai suoi propositi. Le forze dell'ordine, una volta giunte sul posto, hanno identificato l'uomo, che ora rischia una denuncia a piede libero per lesioni. Un episodio non certo isolato, quello subito da medici e addetti dell'ospedale, che puntualmente subiscono aggressioni da parte di visitatori che, spesso, impazienti di attendere il loro turno, se la prendono con infermieri, medici e anche personale della sicurezza. E sempre con l'uso della violenza, nel totale disprezzo del luogo nel quale si trovano. Molti degli episodi passati si sono poi trasformati in veri e propri procedimenti penali, con persone finite sotto giudizio per aggressioni ripetute al personale medico. Ma le difficoltà dell'ospedale nocerino sono le stesse, da anni. Quasi duecento accessi al giorno, senza differenza tra giorno e notte. E con il caldo di quest'ultimo mese, i numeri sono destinati ad aumentare. Il personale è invece sottodimensionato, con diverse unità che mancano rispetto a quelle che, invece, dovrebbero essere previste in un ospedale che accoglie anche parte dell'utenza dei paesi vesuviani, oltre che dell'Agro nocerino sarnese.