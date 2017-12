Venerdì 29 Dicembre 2017, 06:41 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 06:41

Due fendenti alle ruote delle loro auto. Due sfregi, lasciati a pochi passi dalle loro abitazioni nella stessa notte. È stato così che ieri mattina il sindaco Vincenzo Servalli e l’assessore alla manutenzione ed opere pubbliche, nonché suo braccio destro, Nunzio Senatore, hanno scoperto di essere finiti vittima di un atto intimidatorio. Al momento, in verità, gli investigatori non si bilanciano sulla matrice che potrebbe essere anche riconducibile ad atti vandalici, ma la vicinanza temporale (è accaduto nella stessa notte) lascia ipotizzare che si tratti di un’intimidazione. La scoperta è avvenuta alle prime luci del giorno quando un vicino di casa dell’assessore Senatore è uscito di casa per portare a spasso il cane. A pochi passi dalla sua abitazione in via Sabato Martelli Castaldi c’era la Volvo dell’assessore con gli pneumatici squarciati con una lama, con ogni probabilità un coltello. Stesso copione anche per il sindaco Servalli. In via Papa Giovanni XXIII, dove abita il primo cittadino, è stata danneggiata la Peugeot usata dalla moglie di Servalli. Anche in questo caso ignoti hanno trafitto due pneumatici con un fendente.