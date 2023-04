Dopo Roccapiemonte attentato anche al sindaco di Castel San Giorgio: bomba sotto casa

Un ordigno è stato fatto esplodere la scorsa notte sotto l'abitazione del sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, in via Ferrentino alla frazione Lanzara. La deflagrazione ha praticamente distrutto il portone di un edificio di tre piani dove il sindaco vive con la propria famiglia. Lo spostamento d'aria ha fatto saltare in aria due tombini che si trovano sotto la soglia d'ingresso del palazzo. Divelta dal muro esterno una cassetta postale.

Erano da poco passate l'1,30. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino. Ventiquattro ore prima un simile episodio si era verificato a Roccapiemonte dove era stata fatta esplodere una bomba sotto la casa del sindaco Carmine Pagano. Gli investigatori indagano per verificare se c'è un nesso tra i due attentati dinamitardi. Al sindaco Lanzara sono già arrivati messaggi di solidarietà da parte di suoi colleghi.