Attentato all'auto dell'assessore

La scorsa notte, intorno alle 4 a Scafati, un incendio ha distrutto l’auto dell’assessore al commercio del Comune San Marzano sul Sarno, Angela Calabrese. Il veicolo era parcheggiato nel cortile di casa, insieme a un altro, anche questo in gran parte distrutto dalle fiamme, domate dai vigili del fuoco. Sull’episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Dodici giorni fa, era toccato a quella del presidente del Consiglio comunale, Pasquale Alfano, che aveva denunciato l’incendio della sua auto in via Caduti per la Patria, ferma nel cortile di casa. L’incendio che ha distrutto parte della Citroen dell’assessore è avvenuto in via Nuova San Marzano, dove la 35enne risiede.

LA TESTIMONIANZA

«Abbiamo sentito uno scoppio - dice Calabrese - poi abbiamo acceso le telecamere per vedere cosa fosse accaduto». L’esponente dell’amministrazione non si da una spiegazione, aggiungendo di non poter «escludere nulla. Conduco una vita regolare, mai avuto litigi con nessuno. Ho solo l’hobby della politica». I carabinieri, intanto, dopo aver sentito la donna, hanno acquisito alcuni video dalle telecamere di sicurezza, dalle quali si noterebbe un uomo in fuga. Le auto avvolte dalle fiamme hanno registrato danni sul lato anteriore. Sembra quasi certo, per gli inquirenti, poter escludere il guasto tecnico e propendere, per la pista dolosa. Quanto accaduto è stato commentato anche dal sindaco di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo: «Questo ennesimo atto “strano” che capita ad un rappresentate della mia maggioranza fa pensare. Può far leggere un campanello d’allarme. Non va sottovalutato. Si può pensare che a San Marzano sul Sarno stiamo lavorando bene e questo può dare fastidio a qualcuno. Ma è tutto da vedere, capire. Per il momento non abbiamo nessuna risposta o certezza. Detto ciò abbiamo massima fiducia nelle forze dell’ordine che stanno lavorando senza sosta per chiarire quanto accaduto. Come amministrazione comunale andremo avanti a testa alta e continueremo a lavorare».



LA SOLIDARIETÀSolidarietà è giunta anche dal sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara: «La mia piena vicinanza a tutta l’amministrazione comunale di San Marzano, alla collega Carmela Zuottolo ed in particolare all’assessore Angela Calabrese. Questi fatti impongono a tutti noi una riflessione severa. Vogliamo augurarci si tratti solo di una casualità, ma purtroppo gli ultimi episodi verificatosi proprio a San Marzano non possono lasciarci silenti. Confidiamo nella magistratura affinché gli autori di questi attentati possano essere assicurati alla giustizia. All’assessore Angela Calabrese, ma anche al presidente del consiglio comunale, Pasquale Alfano, la mia personale vicinanza. Sono certa che non si lasceranno intimorire. Le istituzioni, lo Stato, non possono arretrare di un millimetro ed occorre che tutti si schierino al loro fianco».