Martedì 18 Giugno 2019, 06:30

Dopo sei mesi, un nuovo attentato: una molotov, posizionata sotto l’auto di Filomena Avagliano, ha provocato un incendio e danneggiato la vettura. Come lo scorso dicembre l’auto era parcheggiata sotto la casa della psicologa e presidente, del centro di ascolto “Resilienza” che vive nella frazione di Passiano. A quanto pare l’attentato è stato messo a segno senza lasciare particolare indizi. Sull’episodio cercheranno di fare luce gli agenti del commissariato di polizia, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia, con il supporto della Questura di Salerno.n cima alla lista dei possibili moventi c’e ancora una volta, come per il primo attentato, la sua attività nel centro di ascolto Resilienza e più in generale il suo impegno contro la violenza di genere, sebbene non si tralascia la sfera personale e possibili screzi. Ma, almeno per ora, la pista più battuta è il suo impegno a fianco alle vittime di violenza. Si indaga per scoprire se a colpire sia stata la stessa mano. «Non posso rilasciare dichiarazioni. Ci sono indagini in corso - ha spiegato Filomena Avagliano». Sarebbero stati gli stessi investigatori ad “imporre” il silenzio per non compromettere l’esito delle indagini. «Domani starò meglio». Poche parole, a dimostrazione che, nonostante la sua riconosciuta forza e fermezza, il secondo atto intimidatorio nei suo confronti, per altro sotto casa, ha lasciato il segno.Dalle prime ricostruzioni, pare che l’attentato si sia consumato intorno alle 4 di domenica notte. Qualcuno (forse più di uno) ha posizionato una molotov sotto la macchina della presidente del centro Resilienza. La deflagrazione ha provocato vistosi danni alla carrozzeria oltre a ridurre in frantumi i vetri dei finestrini e del parabrezza. La stessa psicologa si è accorta dell’accaduto ed ha allertato i vigili del fuoco.