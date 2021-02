Una vita nell'arte e per l'arte, in giro per il mondo e poi, un po' di anni fa, il ritorno ad Auletta, suo paese natale, a ritrovare la serenità e la bellezza del suo borgo. Compie 105 anni Fortunato Pugliese. Lucido, aperto, impeccabile, si è preparato così nel suo giorno speciale per una festa da remoto e con gli auguri del solo primo cittadino, Pietro Pessolano, e del vice, Antonio Addesso, in rappresentanza della comunità. Un autentico giovanotto che sembra aver fermato il tempo. Formatosi alla scuola di pittura napoletana, Pugliese ha presentato le sue opere in un centinaio di mostre in giro per il mondo. Dedicandosi anche a dipinti nella sua Auletta, nella chiesa madre.

Ultimo aggiornamento: 22:08

