Da gennaio 2019 a dicembre 2019 il Comune di Salerno ha incassato 3.610.355,63 euro, il dato è riferibile alla voce «proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti». Ma è il raffronto con gli incassi dell’anno 2018 a far emergere un ammanco di entrate. Due anni fa, infatti, il Comune incassò dalle multe e sanzioni amministrative elevate sul territorio comunale ben 5 milioni di euro, precisamente 5.039.240,54 euro. Il buco di incassi ammonta quindi nell’arco di un anno a 1.428.885 euro.

Ammonta a circa un milione e mezzo di euro l’ammanco degli incassi dalle contravvenzioni elevate nel capoluogo. Rispetto al 2018 si registra nel 2019, appena messo alle spalle, un decremento del 28,36% dei pagamenti. I salernitani pagano meno di 2 anni fa e ancora non hanno saldato il debito con l’amministrazione comunale. E nelle casse del Comune. I dati arrivano da Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Un crollo di incassi che non ha precedenti dal 2015 in poi. Tutto questo stride con l’aumento delle contravvenzioni elevate sul territorio comunale, dove la tecnologia ha dato un supporto decisivo con l’utilizzo dello Street control, la telecamera «pizzica-targhe» delle auto in sosta selvaggia. Basti pensare che solo sul fronte della lotta alla sosta selvaggia, da luglio a dicembre la doppia fila ha visto cadere nella rete dei controlli ben 18.034 guidatori. Il dato emerge da un report delle multe elevate nell’ultimo semestre.A quanto si apprende, dal recente report della polizia municipale emerge che tra ottobre e dicembre si sia registrata l’impennata di sanzionati: tra luglio e settembre multate 4.237 persone per parcheggio in doppia fila e divieto di sosta o sosta su stalli riservati a disabili; mentre tra ottobre e dicembre sono 7.438 i sanzionati. In autunno, quindi, s’è registrata una recrudescenza di trasgressioni al volante e una impennata dei casi di sosta selvaggia dal centro alla zona orientale. Più multe, certo, ma meno incassi , e cioè salernitani più morosi di sempre. Così si potrebbero riassumere i dati che arrivano dal sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici denominato.