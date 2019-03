Domenica 24 Marzo 2019, 06:35

No, l’aumento sulla tassa di soggiorno in città, da approvare venerdì prossimo in consiglio, non piace agli albergatori. Che non solo la giudicano un «deterrente» per famiglie e gruppi di turisti, ma storcono pure il naso per non essere stati coinvolti nella redazione del nuovo regolamento che la disciplina. E se c’è chi spera di poter dire la sua almeno sulla gestione degli incassi, c’è pure chi, come il presidente di Federalberghi Salerno Giuseppe Gagliano, lancia una provocazione: «Si introduca, specie per un evento come Luci d’artista, una tassa sull’arrivo in città simile a quella di sbarco a Capri». Al di là dell’entità dell’aumento - stando a quanto dichiarato a Il Mattino dall’assessore al Bilancio, Luigi Della Greca, ammontante al 10-15% rispetto all’attuale importo - è il principio che non piace.