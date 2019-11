Un intervento in extremis dei vigili urbani salva un camionista straniero, colto da un malore, mentre era alla guida del suo camion. L'operazione è stata condotta dagli agenti guidati dal comandante di Roccapiemonte, Graziano Lamanna. L'intervento è stato effettuato in favore di un uomo di nazionalità bulgara, colto da un malore mentre si trovava a percorre con il suo tir l’incrocio tra via Ponte e via della Libertà. Erano circa le 12.30, quando gli agenti della polizia municipale Andrea Apice, Ivan Spagnuolo e Antonio Cordasco, a bordo della vettura di servizio all’incrocio tra i Comuni di Roccapiemonte e Mercato San Severino, avevano notato un autoarticolato con targa straniera fermo sul lato destro.



Gli agenti hanno cercato di capire cosa fosse accaduto, trovando l’autista riverso su un lato dell’abitacolo senza dare segni di vita. A quel punto, hanno provveduto alle prime manovre salvavita e chiamato il 118, attendendo poi l’arrivo dell’ambulanza. I medici giunti sul posto sono riusciti a rianimare l’uomo, con passaporto bulgaro, e lo hanno trasportato nel più vicino ospedale. Il tempestivo intervento degli agenti è stato determinante per salvare la vita all’autista. Gli uomini della polizia municipale hanno altresì garantito, durante le operazioni di soccorso, che il traffico veicolare, in un’area che vede il costante passaggio di auto e mezzi pesanti, fosse regolare, evitando di creare momenti di tensione e caos. © RIPRODUZIONE RISERVATA