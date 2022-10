Auto centrata da un albero a Castellabate: illese le due persone a bordo

Un'auto è stata centrata ieri pomeriggio in pieno, durante l'ondata di maltempo, da un albero nel comune di Castellabate. Illese le due persone a bordo prontamente tirate fuori grazie all'intervento immediato dei soccorsi. L'episodio è avvenuto in località Vallone Alto, lungo la stradina che conduce a Licosa.

Danneggiata, invece, l'automobile, centrata in pieno dai rami. E' stato solamente uno dei tanti interventi avvenuti nel territorio comunale che hanno visto l'impegno della polizia locale, protezione civile comunale e del Gruppo Lucano, così come degli operai del Comune di Castellabate.

Nel frattempo, il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha disposto in mattinata con un'ordinanza che i proprietari e /o conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo dei terreni privati e/o immobili confinanti con strade comunali, provinciali e vicinali di uso pubblico, nonchè di canali e valloni dell'intero territorio comunale debbano provvedere al taglio di siepi, messa in sicurezza e /o per abbattimento di alberi pericolanti e comunque incombenti sulle strade e pertinenze di competenza comunale e comportanti pericolo per la pubblica e/o privata incolumità nonchè manutenzione di fossi, cunette, canali, valloni ed accessi sulle vie pubbliche.