Auto ariete contro il distributore di carburanti: ladri fuggiti senza denaro

Ladri in azione all'aba in un distributore di carburanti a Battipaglia. I malviventi per sfondare la colonnina del self service contenete il denaro hanno utilizzato un'auto, un'Audi, che ha distrutto anche una parte dell'impianto di distribuzione del carburante. I ladri, però, non sono riusciti ad impossessarsi del denaro contenuto nella colonnina self service.

L'auto ariete è stata abbandonata e i ladri sono fuggiti con un altro veicolo. Ad allertare le forze dell'ordine è stato il personale dell'istituto di vigilanza La Torre di Salerno e sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintraciare i banditi.