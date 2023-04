Auto bloccata sui binari del passaggio a livello rischia di essere travolta dal treno

Un automobilista e la sua vettura hanno rischiato di essere investiti da un treno. L'auto, infatti, è rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello.

E' successo questa mattina a Nocera Inferiore nei pressi del tribunale dove è attiva la linea che collega la città con Castel San Giorgio.

Per evitare di essere investito dal treno, l'uomo al volante ha parcheggiato ai lati della strada ferrata per evitare l'urto con il treno in arrivo che ha soltanto sfiorato l'automobile.

"Non è la prima volta che succede a causa della fretta o della distrazione dei conducenti che pur con il segnale acustico e visivo della chiusura delle sbarre, continuano la loro corsa", racconta un residente.