Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Siano. Ida Bocchino, quarantadue anni, ha perso la vita sulla strada provinciale che collega i Comuni di Siano e Bracigliano. In auto con lei anche il figlio ventunenne Ciro Rinaldi che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno in gravi condizioni. L’auto su cui stavano viaggiando ha fatto un volo di oltre cento metri di altezza cadendo nel vallone sottostante. La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine che hanno provveduto a tutti i rilievi del caso. Il dramma si è consumato prima delle 20 di ieri sera. Da una prima ricostruzione sembra che la vettura stesse percorrendo il tratto stradale in direzione di Siano quando all’improvviso il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro una grande cancellata di ferro continuando la sua corsa fino a cadere nel vuoto. © RIPRODUZIONE RISERVATA