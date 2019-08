Venerdì 30 Agosto 2019, 06:20

Il centro non è solo alle prese con la sosta selvaggia. La carenza dei parcheggi non è una buona scusa per lasciare l’auto in doppia fila o nei pressi degli stalli riservati ai disabili. Tra via Trieste e Corso Garibaldi è boom di violazioni per guida indisciplinata di auto e scooter. Lo si apprende da un report dei vigili motociclisti che pattugliano con appostamenti e posti di blocco soprattutto le zone del centro cittadino spesso ostaggio di comportamenti irregolari al volante.La violazione «preferita» dai salernitani poco prudenti al volante è la guida senza aver allacciato la cintura di sicurezza. Mentre c’è chi anche non resiste alla tentazione di rispondere al cellulare o di fare un messaggio in chat: anche se le multe sono ancora col freno tirato. Su via Roma e via Trieste, o a piazza della Concordia sono 70 gli automobilisti beccati alla guida senza la cintura di sicurezza. L’impennata della violazione s’è registrata prevalentemente nei mesi estivi da maggio ad oggi. Nel centro del capoluogo si registra negli ultimi mesi una media di 18 sanzionati al mese per non aver indossato al cintura di sicurezza. Si tratta della sanzione più diffusa nel centro della città, dove evidentemente qualche distrazione di troppo ha giocato brutti scherzi.