Automobile del Comune di Battipaglia distrutta dalle fiamme. L'episodio è accaduto la scorsa notte poco dopo mezzanotte nel parcheggio a ridosso del Municipio, in via Turati. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, ritengono che si tratti di un atto doloso e hanno avviato le indagi per individuare i piromani e il movente dell'azione criminosa.