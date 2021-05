Incastrata e schiacciata contro il bus. Incidente a Sarno tra un'automobile ed un pullman di linea. E' accaduto nella periferia della città dei Sarrasti, località Fraina. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro. La Fiat Panda e il bus stavano percorrendo la strada in due direzioni opposte, quando si sono scontrati. Incastrata l'utilitaria tra l’autobus ed il muro perimetrale di un’abitazione. Ferite le due persone a bordo dell’auto. Illesi il conducente del bus ed i passeggeri a bordo. Sul posto immediato l’intervento delle forze dell’ordine, di un’ambulanza del 118. Le condizioni delle due persone per fortuna non destano preoccupazioni. In zona sono stati effettuati i rilievi del caso.

