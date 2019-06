Lunedì 24 Giugno 2019, 13:49 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 14:34

Incidente mortale lungo la strada interna che collega Salerno con Baronissi. Una vettura e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. A causa del violento impatto è morto un 75enne alla guida del motociclo, mentre l'altro conducente, una donna, è stata trasportata all'ospedale Ruggi d'Aragona per un trauma cranico. A prestare i soccorsi le ambulanze della Croce Bianca di Vietri sul Mare e dell'Humanitas di Salerno.