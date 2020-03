Una ragazza è salva per miracolo dopo essere uscita fuori strada in una zona di montagna, si è fermata a pochi centimetri dal dirupo. Immediato è stato l'intervento dei carabinieri su segnalazione dell'auto fuori strada. Sul posto i militari della stazione di Polla e si è alzato in volo, in considerazione della possibile presenza di una persona dispersa, anche un elicottero del settimo nucleo elicottero di Pontecagnano.



Le ricerche sono state coordinate dai militari della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva, che sono arrivati in località San Tommaso in poco tempo, e hanno tratto in salvo la ragazza, con l'auto a pochi centimetri dal dirupo. Sul posto anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. La 23enne è stata trasferita per sicurezza all'ospedale "Luigi Curto" di Polla, ma sta bene. © RIPRODUZIONE RISERVATA