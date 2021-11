Un'automobile è stata distrutta dalle fiamme ad Eboli. L'episodio è avvenuto ieri sera, alla periferia di Eboli, dove sono giunti i vigili del fuoco per spegnere il rogo, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, diretti rispettivamente dal tenente colonnello Sigismondo Lettieri e dal capitano Emanuele Tanzilli, che hanno avviato le indagini per stabilre le cause dell'incendio.