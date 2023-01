Auto in strada incendiata al rione Pescara: il rogo è doloso

Un'automobile è stata avviluppata dalle fiamme ad Eboli mentre era in sosta in via Zoli.

Un boato è stato udito dagli abitanti del rione Pescara, dove si è verificato l'incendio, e molti abitanti si sono precipitati per strada per comprendere cosa stesse accadendo.

Sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell'incendio e non è escluso che possa trattarsi di un atto doloso.

Il veicolo avviluppato dalle fiamme è stato sequestrato dagli investigatori.