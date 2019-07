Mercoledì 3 Luglio 2019, 23:52

Trovati con arnesi da scasso e denunciati per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Inoltre, nei confronti dei due pregiudicati italiani controllati dalla polizia, è stata avviata la procedura amministrativa per l’emissione del provvedimento del divieto di ritorno nella città di Salerno non essendo residenti.I due sono stati notati, nella notte tra martedì e mercoledì, da una pattuglia della Sezione Volanti, che stava effettuando un servizio di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati predatori, in particolare i furti in abitazione, mentre transitavano in via Trucillo contromano. Il conducente dell’autovettura, notando la presenza della polizia, ha tentato di eludere il controllo ma gli agenti hanno inseguito l'auto riuscendo a bloccarla all’intersezione tra via Manganario e via Calenda. In seguito alla perquisizione dell'auto sono stati trovati alcuni arnesi atti allo scasso, nello specifico quattro cacciavite, detenuti senza un giustificato motivo, che venivano sottoposti a sequestro mentre i due cittadini italiani, sprovvisti di qualsiasi documento utile alla loro identificazione, sono stati accompagnati presso gli uffici della Sezione Volanti per la denuncia a piede libero.