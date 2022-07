Auto in fiamme sull'A2: traffico bloccato e paura per gli automobilisti

Gravi disagi per il traffico, in direzione sud, lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” al km 65,500, a Sicignano degli Alburni a causa di un veicolo in fiamme all'uscita di una galleria.

Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per spegnere il rogo.

Per fortuna non si registrano feriti ma tanta paura soprattutto per gli automobilisti rimasti bloccati nella galleria invasa in poco tempo dal fumo. «I ventilatori non funzionavano e siamo fuggiti via per respirare».