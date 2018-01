Venerdì 5 Gennaio 2018, 13:18 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 13:18

Un auto la scorsa notte ha preso fuoco mentre stava percorrendo l'autostrada del Mediterraneo, A2 tra Battipaglia ed Eboli. L'auto, una Peugeot 206 è stata divorata dalla fiamme mentre il conducente è riuscito a salvarsi giusto in tempo abbandonando il veicolo appena lo ha parcheggiarlo in una piazzolla di sosta. Sul posto i vigili del fuco di Eboli che hanno spendto il rogo evitando altri pericoli per gli automobilisti sopraggiunti e la polizia stradale.