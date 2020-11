Auto in fiamme nella serata di domenica a San Marco di Castellabate. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione sulle cause del rogo. A prendere fuoco è stata una Citroen Saxo, parcheggiata in via Racioppi, divorata in pochi minuti dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli per domare il rogo che ha investito l’automobile. All’interno del veicolo, fortunatamente, non c’era nessuno. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. Non è esclusa l'ipotesi dolosa da parte dei militari dell'Arma che stanno indagando sull'accaduto.

