Mercoledì 27 Dicembre 2017, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 13:39

Auto distrutta dalle fiamme a Sant'Arsenio in via Annunziata e paura per due famiglie di alcune abitazioni adiacenti al parcheggio della vettura. Le due famiglie sono state evacuate. Le fiamme, hanno avvolto la vettura dopo la mezzanotte per cause in corso di accertamento. La Fiat Croma diesel è andata distrutta nella parte anteriore e fondamentale è stato l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Ernesto Bruno, che hanno messo in sicurezza l’area e spento l’incendio. Sul posto anche i caraibinieri del Nucleo radiomobile per le indagini del caso.