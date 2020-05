Auto in fiamme a Sarno, si sospetta anche il dolo. Indagini a tutto campo. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi in via Ruotolo, nei pressi di Piazza Carresi. Le fiamme si sono alimentate mentre la strada era completamente vuota. In pochi secondi, le lingue di fuoco hanno avvolto una Punto di colore blu parcheggiata a pochi metri dall'abitazione della proprietaria, ed hanno raggiunto anche una Opel Corsa. Uno scoppio, poi il fuoco che ha destato i residenti della zona. Dai primi accertamenti il rogo ha interessato l’auto blu e, poi, ha coinvolto quella parcheggiata accanto. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto anche i carabinieri della locale stazione e la polizia di Stato. Al momento al vaglio degli investigatori ci sono diverse ipotesi sull'origine dell'incendio dell'autovettura. Non è escluso si possa trattare di un atto vandalico. Si indaga a tutto campo, potrebbero anche essere acquisite nelle prossime ore le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza . © RIPRODUZIONE RISERVATA