Martedì 11 Settembre 2018, 19:46

Auto in fiamme a pochi metri dalla Certosa di San Lorenzo a Padula, pronto intervento de i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per spegnere il rogo che ha avvolto un’auto, una utilitaria. Sul posto anche i volontari della Protezione Civile di Padula in supporto ai pompieri valdianesi. L’incendio - per cause in corso di accertamento - ha distrutto la Fiat Croma condotta da un cittadino di Padula, mentre la vettura era in marcia a pochi metri dal parcheggio della Certosa. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo in tempo, e non si registrano feriti. Accertamenti in corso per capire le cause. Il veicolo è andato completamente distrutto.