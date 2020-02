© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre auto in fiamme in via della Resistenza traversa Catapano, a Scafati , nella notte tra lunedì e ieri. Due sono state completamente distrutte dal fuoco, la terza solo parzialmente. Indagini in corso. Pochi i dubbi sulla matrice dolosa del rogo. Qualcuno avrebbe, addirittura, visto un ragazzo con il volto coperto da un casco integrale e con una tanica di benzina tra le mani, proprio vicino ad una delle tre vetture, una Smart parcheggiata lungo la strada, poco prima che scattasse l’allarme. Chi indaga è propenso a ritenere che fosse proprio quell’auto nel mirino di chi ha appiccato il fuoco. Le fiamme, solo in un secondo momento, potrebbero aver raggiunto anche le altre due vetture, parcheggiate vicino alla Smart.Pochi gli elementi a disposizione degli investigatori, che stanno lavorando per accertare il movente.. La Smart è di proprietà di una ragazza che vive proprio in quella traversa; venticinque anni circa, appartenente ad una famiglia conosciuta e benvoluta della zona, senza macchie nel passato, ha presentato denuncia contro ignoti, precisando di non avere alcuna idea su chi abbia potuto incendiare la sua auto. Saranno ora i carabinieri della locale tenenza ad indagare per cercare di identificare lo sconosciuto che sarebbe stato visto l’altra notte vicino alla Smart con una tanica di benzina tra le mani.