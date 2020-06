Auto in fiamme in via Bracigliano a Sarno strada di periferia e di confine. Ad accorgersi delle fiamme che stavano divorando il veicolo parcheggiato in una cava sono stati i residenti della zona che hanno subito allertato i vigili del fuoco e le forze dell'ordini. I caschi rossi una volta sul posto hanno lavorato per spegnere le fiamme che hanno distrutto completamente l'auto. Avviati i rilievi del caso per capire l'origine del rogo dell'auto. Si cerca anche il proprietario.



