Venerdì 21 Settembre 2018, 00:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCAFATI - Auto in fiamme in via Santa Maria la Carità all’alba di mercoledì. La vettura, una Fiat 500 nera, era parcheggiata in strada. Intorno alle 4 è stato avvertito uno scoppio, poi è divampato l’incendio, che ha interessato soprattutto la parte anteriore del veicolo. Indagini in corso. I carabinieri della locale tenenza, coordinati dal comandante Gennaro Vitolo, stanno lavorando per accertare che l’incendio non sia di origine dolosa.