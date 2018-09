Venerdì 7 Settembre 2018, 12:37

VALLO DELLA LUCANIA - Grave incidente stradale nella notte a Vallo della Lucania. Una Bmw station wagon guidata da un 30enne, che viaggiava da Angellara in direzione dello svincolo della Cilentana, è andata a scontrarsi nei pressi di via Calcinali contro una Golf con alla guida una donna del posto di 70anni.Terribile l’impatto con quest’ultima auto che è stata sbalzata a circa cento metri di distanza. La Bmw, invece, ha terminato la sua corsa sul marciapiede, nei pressi di un bar, dinanzi al quale erano presenti delle persone che per fortuna non sono rimaste coinvolte altrimenti si sarebbe rischiata la tragedia.Sul posto i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, gli uomini della Polstrada, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La donna è stata trasferita presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ha riportato diverse ferite ma per fortuna non è in pericolo di vita.Coinvolta nel sinistro anche una terza auto che transitava nella zona, per fortuna senza serie conseguenze. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte.