Angri, auto prende fuoco: coppia bloccata salvata dai vigili del fuoco

Ora di pranzo movimentata ma anche tanta paura ad Angri, intorno alle 13 di oggi, quando un'automobile in via Badia è stata avvolta del tutto dalle fiamme, finendo poi carbonizzata. Il veicolo è andato in fiamme nei pressi della caserma dei carabinieri della stazione locale.

Paura in strada, tra i passanti, con numerose segnalazioni inviate al vigili del fuoco per un pronto intervento.

Sul posto è giunta una squadra proveniente dal distaccamento di Nocera Inferiore, che ha domato e spento l'incendio in pochi minuti. All'interno dell'abitacolo c'erano due persone, un uomo e una donna, che per loro fortuna non hanno riportato ferite.

I caschi rossi hanno inoltre raffreddato alcune sterpaglie vicine all'area interessata dall'incendio, per evitare ulteriori rischi. Da capire l'origine delle fiamme, probabilmente legate ad un corto circuito, che poteva avere conseguenze ben peggiori.