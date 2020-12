Un incendio probabilmente di natura dolosa ha distrutto un'auto in sosta in via Libroia, domenica scorsa. Le fiamme sono divampante per diversi minuti, facendo scattare la segnalazione dei residenti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli ed una pattuglia della polizia, guidata dal vice questore Luigi Amato. La vettura, una Renault Cio, era di proprietà di un residente. Non legato a giri criminali, dunque viene escluso il collegamento ad un'azione di ambienti sospetti. Gli investigatori della sezione anticrimine stanno raccogliendo elementi ed informazioni per dare un senso all'accaduto.

L'ipotesi dolo resta la più probabile, perchè non viene esclusa la pista di punizioni o scambi di persona, con l'auto data alle fiamme, per lanciare un messaggio a qualcuno. L'episodio è avvenuto intorno alle due di notte. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche immagini di videosorveglianza. Solo qualche mese fa, altre due auto erano state date alle fiamme, sempre tra via Libroia e via Giordano. Per domare le fiamme, in quell'occasione, furono necessarie diverse ore. Quella vicenda fu collegata ad una causa non accidentale, rimasta al momento senza colpevoli. Sei giorni fa, invece, nei pressi del quartiere Montevescovado di Nocera Inferiore, le fiamme avevano avvolto la motrice di un camion in sosta nei pressi della scuola madre Teresa di Calcutta. Tutti episodi, ora, al vaglio degli investigatori.

