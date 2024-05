Tre auto distrutte dalle fiamme a Battipaglia. Il rogo è avvenuto la scorsa notte, tra venerdì e sabato in via Adige, dove le fiamme sono diventate subito alte ed oltre a lambire i veicoli hanno bruciato anche un cartello stradale ma fortunatamente non hanno raggiunto i palazzi.

Nel cuore della notte però, quando sono divampate le fiamme, alcune persone si sono svegliate e temendo il peggio si sono precipitate per strada con i proprietari dei veicoli in fiamme che non hanno potuto far nulla per evitare che venissero distrutte. Sono stati allertati subito i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. In via Adige sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli con numerosi mezzi e squadre e i carabinieri della stazione e della compagnia di Battipaglia, diretti temporaneamente dal capitano Donato Recchia. I vigili del fuoco hanno spento il rogo ma nulla è stato possibile per evitare che le fiamme avviluppassero i veicoli, solo un’automobile non è stata completamente distrutta. I carabinieri hanno avviato le indagini per appurare se si è trattato di un atto doloso.

È stato accertato che le fiamme sono divampate da un’automobile e poi il fuoco ha raggiunto gli altri veicoli adiacenti in sosta e non è stata scartata l’ipotesi del corto circuito che potrebbe essere avvenuto nel vano motore dell’autovettura. I vigili del fuoco hanno perlustrato via Adige per avere indizi per appurare le cause dell’incendio. Ma lì non ci sono telecamere che hanno ripreso le fasi del rogo e quindi se dovesse trattarsi di un episodio doloso sarà difficile per gli investigatori individuare gli eventuali piromani. Purtroppo, non è la prima volta che a Battipaglia si verificano incendi di automobili e spesso è stato accertato il dolo.

Ovviamente, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli anche per scoraggiare i piromani che in passato hanno bruciato molte autovetture in centro ed in periferia.