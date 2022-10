Auto a fuoco a San Marzano, riunione in Prefettura

SAN MARZANO SUL SARNO. Maggiori controlli del territorio e vicinanza ai rappresentanti dell'amministrazione comunale marzanese. Questo quanto deciso questa mattina, negli uffici della Prefettura di Salerno, nel confronto tenutosi tra la sindaca di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, ed il prefetto Francesco Russo alla luce dei due attentati incendiari che hanno portato al rogo delle auto di altrettanti amministratori comunali della città dell'Agro nocerino: il presidente dell'assise, Pasquale Alfano, e l'assessora Angela Calabrese. All'incontro, oltre a sindaco e Prefetto, erano presenti i vertici provinciali di polizia di Stato, carabinieri e Finanza. Per il Comune di San Marzano sul Sarno hanno presenziato anche il comandante della polizia locale, Gennaro Perulli, ed il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Marco Iaquinandi. Nel summit è stato fatto il punto della situazione su quanto accaduto, con le parti che hanno dimostrato di voler fare squadra contro questi episodi definiti allarmanti. «Dal prefetto di Salerno ha ricevuto rassicurazioni su maggiori controlli in città da parte delle forze dell'ordine - ha detto la sindaca -. Le indagini vanno avanti e abbiamo fiducia nella magistratura e negli inquirenti, ma ci fa piacere la vicinanza dello Stato in questo momento come ci ha garantito il prefetto Russo. Personalmente, ribadisco che l'amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno andrà avanti per la sua strada, perseguendo gli interessi di tutta la comunità. Non ci faremo intimorire».