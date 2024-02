Padula, auto incastrata in un filo d'acciaio: delicato intervento dei vigili del fuoco

Delicato intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Bruno Mangieri. I caschi rossi sono intervenuti a Padula dove un'auto è finita fuori strada ed è rimastra incastrata in un filo di acciaio di sicurezza di un palo per le linee telefoniche.

Per fortuna gli occupanti dell'auto non hanno riportato conseguenze fisiche dall'impatto.

Per evitare un'altra auto, la vettura è uscita fuori strada e ha colpito la corda d'acciaio rimanendo sollevata e incastrata. Immediato l'arrivo dei vigli del fuoco che con esperienza ed estrema attenzione, usando un argano meccanico - uno strumento leggero e facilmente portatile, che consente di sollevare e trainare in ogni luogo in cui sia possibile un suo aggancio sicuro - e dei cuscini di sollevamento hanno disincastrato il veicolo senza danneggiarlo e tenendo allo stesso tempo in sicurezza il palo di resina che si era piegato, riuscendo poi a far intervenire la squadra per evitare il back out telefonico