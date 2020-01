Panico in pieno centro a Bttipaglia la scorsa notte dove un'auto è stata bruciata. I vigili del fuoco e i carabinieri si sono precipitati in via Parini per spegnere il rogo ed avviare le indagini. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del tenente Graziano Maddalena, hanno appurato che si tratta di un incendio doloso e sono a lavoro per individuare il piromane. Purtroppo, non è la prima volta che a Battipaglia vengono incendiate automobili. © RIPRODUZIONE RISERVATA